Tahincioğlu’nun az katlı çok karlı projesi Nidapark Ayyıldız’da satışlar başladı

Avrupa Yakası'nın önemli merkezlerine komşu olan Kağıthane'de, Şişli Beşiktaş Beyoğlu ve Eyüp'e komşu olan Nidapark Ayyıldız projesi, modern mimarisi, ferah yerleşimi, benzersiz konumu, yüksek kalitesiyle bölgenin en prestijli projesi lokasyonunda yer alıyor. Yatay mimarisiyle ön plana çıkan Nidapark Ayyıldız, hem ilk bakışta fark ediliyor hem de bölge içinde önemli bir fark yaratıyor. 1+1, 2+1, 2.5+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunan projede, toplam 95 adet konutun yanı sıra 10 dükkan bulunuyor. Çatı katında 1 adet yüzme havuzu, fitness, soyunma ve sauna alanları, zemin katta kış bahçesi ayrıca bir iç avlu, süs havuzu ve terasta oturma alanları yer alıyor.

KAĞITHANE BÖLGESİNİN YENİ GÖZDESİ NİDAPARK AYYILDIZ

Avrupa Yakası'nın önemli merkezlerine komşu olan Kâğıthane'de yer alan Nidapark Ayyıldız'ın bölge içindeki ideal konumu ve Cendere Caddesi üzerindeki yerleşimi, Kâğıthane'nin dışına çıkmadan karşılayabileceğiniz tüm ihtiyaçlarınız için büyük kolaylık sağlıyor. Alternatifli kara yolu bağlantılarının yanı sıra hayata geçmesi planlanan Kabataş - Mahmutbey metro hattıyla İstanbul'un her noktasına kolaylıkla ulaşmak mümkün.

Atria iş birliği ile geliştirilmiş olan Nidapark Ayyıldız projesinin en üst katında yer alan şehir manzaralı açık havuz, size büyük bir ayrıcalık sunuyor ve bölge standartlarının üstünde bir lüks anlayışının da örneğini veriyor. Şehir manzaralı havuzuyla, teras kullanımını projede ev sahibi olan herkese açan Nidapark Ayyıldız, projenin sosyal alan tanımını da oldukça genişletmiş oluyor. Nidapark Ayyıldız'ın giriş katında, mağaza ve dükkânlardan oluşan 10 ticari üniteye yer verebilecek kapasiteye sahip olması, günlük ihtiyaçları bir asansör kadar yakınlaştırıyor.

TAHİNCİOĞLU HAKKINDA

Tahincioğlu Gayrimenkul, Tahincioğlu Holding'in gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanında faaliyet gösteren grup şirketidir. Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden biri olup nitelikli perakende, ofis, konut ve alışveriş merkezi projelerinin yanında birinci sınıf otellerin inşa ve geliştirme çalışmalarında da bulunmaktadır.

Geliştirmekte olduğu projelere ilave olarak, şirketin aktif bir şekilde yönetimini üstlendiği, gelir getiren gayrimenkul varlıklarından oluşan geniş bir portföyü de mevcuttur. Tahincioğlu'nun şu ana kadar tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerinin inşaat alanı yaklaşık 3,5 milyon metrekaredir. Tahincioğlu'nun inşaat firması olan Nida İnşaat, her projede yüklenici görevini üstlenmektedir. Firmanın sembolü hâline gelen projeleri arasında Palladium Tower,Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, Nidakule Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissôtel Büyük Efes ve Kongre Merkezi yer alıyor.

Tahincioğlu, LEED Gold Sertifika adayı olan ofis projelerinden Nidakule Levent ve Nidakule Ataşehir Batı tamamlanmış olup, Nidakule Finans Merkezi yanı sıra konut projelerinden Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark İstinye ve Nidapark Ayyıldız'da inşaatlar devam etmektedir.

Haziran 2015'te Nidapark Beşiktaş'ı, Nisan 2016'da Nidakule Ataşehir Güney'i, Eylül 2016'da Nidakule Ataşehir Kuzey'i, Haziran 2017'de Nidapark Seyrantepe'yi Ekim 2017'deNidapark Başakşehir projelerini tamamlayarak teslim eden Tahincioğlu, çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de yürütmektedir. Tahincioğlu'nun Kozyatağı, Zeytinburnu, Çengelköy, Beykoz ve Yenisahra'da planlama aşamasında projeleri bulunmaktadır.