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rekora koşuyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ'lere yönelik ''ne, bir hafta gibi kısa sürede 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru aldık". dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 15:00
Nefes Kredisi rekora koşuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine, " Projesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Nefes Kredisi rekora koşuyor
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