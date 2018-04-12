Asansörler konuşmayı öğrendi

Yapay zekanın günümüzde geldiği nokta inanılmaz. İnsanlar her geçen gün bir başka şaşırtıcı teknoloji ile tanışıyor. Bunların sonuncusuna da asansör
ve yürüyen merdiven sektörünün önde gelen ismi KONE imza attı. Güçlü kuruluş, asansör teknolojisinde büyük bir devrim gerçekleştirdi. KONE, IBM Watson IoT (Nesnelerin İnterneti) platformunu kullanan, yeni 7/24 Bağlı Hizmetler Programı'nı hayata geçirdi. Bu program şu anlama geliyor: Asansör ve yürüyen merdivenler artık birbirleriyle konuşabiliyor. KONE, KONE Care, programının bir parçası olarak, akıllı asansör ve yürüyen merdivenler için IBM Watson IoT platformu ve diğer gelişmiş teknolojileri kullanan 7/24 Bağlı Hizmetler Programı'nı hayata geçirdiğini duyurdu. Bu teknoloji sayesinde asansör ve yürüyen merdivenler Bulut platformu üzerinden merkezdeki bilgisayarlara gerçek zamanlı ve anlık rapor veriyor.