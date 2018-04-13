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Alman Vorwerk 10 bin kişiye iş sağlayacak

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Alman Vorwerk 10 bin kişiye iş sağlayacak
135 yıllık firması Alman Vorwerk, dünyada ilk kez üç kanallı satış modelini Türkiye'de uygulayacak. Hem doğrudan satış, hem online hem de mağazaları aracılığıyla satış yapacaklarını ve Türkiye'de edinilen deneyimin diğer ülkelere model olacağını belirten Vorwerk Türkiye Genel Müdürü Ebru Erkan Ayanoğlu, "Bu bir pilot çalışma. Türkiye ilk çıkış noktası olacak. İlk etapta fiyatı 4 bin 690 lira olan Thermomix adlı pişiricimizi pazara sunduk. 100 kişilik bir danışma ekibiyle çalıştık. 4 yıl içinde 10 bin kişiye iş vermeyi planlıyoruz" dedi.
Türkiye'de 1.5 milyon doğrudan satış kanalında çalışan olduğunu ve 1.2 milyar dolarlık satış yapıldığını anlatan Ayanoğlu, çalışanların yüzde 80'inin kadınlardan oluştuğunu belirtti. Haftada 1 satış yapan danışmanın getirisinin 2 bin 800 TL olduğunu aktaran Ayanoğlu, İzmir ve Adana'dan çok ciddi başvuru aldıklarını ve büyükşehirlere 2019'dan itibaren girmeyi planladıklarını kaydetti.
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