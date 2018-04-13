JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, ilk çeyrek bilançolarını açıkladı

JPMorgan Chase'in net karı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış göstererek 8,71 milyar dolar oldu. Banka, 2017'nin ilk çeyreğinde 6,45 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Ayrıca, bankanın 2018'in ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 10 yükselerek 28,52 milyar dolar oldu. Geçen senenin ocak-mart döneminde JPMorgan Chase'in geliri 25,85 milyar dolardı.

Kurumun hisse başına karı da geçen senenin ilk çeyreğinde 1,65 dolardan, bu yılın aynı döneminde 2,37 dolara yükseldi.

- Citigroup

ABD'nin bir diğer yatırım bankacılığı devi olan Citigroup'un ilk çeyrek net karı 4,62 milyar dolara çıkarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi. Banka, 2017'nin ilk 3 ayında 4,09 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Citigroup'un 2018'in ilk 3 ayındaki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 yükselerek 18,87 milyar dolar oldu. Geçen senenin ilk 3 ayında Citigroup'un geliri 18,37 milyar dolardı.

Bankanın hisse başına karı da geçen senenin ocak-mart döneminde 1,35 dolardan, bu yılın aynı döneminde 1,68 dolara çıktı.

- Wells Fargo

Wells Fargo'nun net karı bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış göstererek 5,94 milyar dolara yükseldi. Kurum, 2017'nin ilk çeyreğinde 5,63 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Öte yandan, bankanın 2018'in ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 1,8 azalarak 21,9 milyar dolara geriledi. Geçen senenin ocak-mart döneminde Wells Fargo'nun geliri 22,3 milyar dolardı.

Bankanın hisse başına karı ise geçen senenin ilk çeyreğinde 1,03 dolardan, bu yılın aynı döneminde 1,12 dolara yükseldi.