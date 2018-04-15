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'ya domates ı izni çıktı

Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi'nin, domates ıyla ilgili bazı kısıtlamaları kaldırmasının ardından Salihli'deki 2 firma ihracata tekrar başladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 09:35
Rusya'ya domates ihracatı izni çıktı

Gıda, ve Hayvancılık Salihli İlçe Müdürü , " Federasyonu'na domates ı konusunda Bakanlığımız ve Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi yetkililerince daha önce, ve Bostan Tarım'a ait ilçemizdeki domates seralarında yapılan denetimlerin ardından, iki seraya Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu'na domates ihracatına izni verilmiş olup, Müdürlüğümüz inspektörlerince kontrol ve denetimleri yapılan domateslerin Rusya Federasyonu'na ihracatları başlamıştır. İhracat başta Salihli olmak üzere, tüm ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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Rusya'ya domates ihracatı izni çıktı
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