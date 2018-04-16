Alışveriş caddesine ‘arabulucu’ modeli

Yüksek kiralar yüzünden boşalan alışveriş caddelerindeki mağazalar için Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) harekete geçti. Dernek yönetimi Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş danışmanlığında ilk etapta Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kapalı mağazaların mal sahipleriyle marka temsilcilerini bir araya getirip bir uzlaşı modeli geliştirecek.



EKONOMİYE ZARAR

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Bazı mal sahipleri dükkânını daha yüksekten kiraya vermek için aylarca kiralamıyor. Ama bu bütün caddedeki mağazalara zarar veriyor. Biz belediyelerle de görüşüyoruz. Dükkânını 3 aydan fazla kiralamayan mal sahipleri için bir yaptırım uygulansın. Mesela stopaj bunlardan biri olabilir. En azından itici bir güç olsun. Çünkü bu durum hem sektöre hem de ekonomiye zarar veriyor" diye konuştu. Proje Nişantaşı'nda verimli olursa aynı model Bağdat ve İstiklal caddelerinde de uygulanacak.



100 METREKARE DÜKKâNIN KİRASI 40 BİN DOLAR

Kentsel dönüşüm projeleri ve artan turist talebi nedeniyle değeri her geçen gün artan İstanbul'daki gayrimenkul sahipleri, bu gelişimin yarattığı ranttan daha fazla nemalanmak için alışveriş caddelerindeki dengeyi bozdu. Alışveriş caddelerindeki kentsel dönüşümle birlikte mülkünün daha da değerleneceğini hesaplayıp kirayı artıran mal sahipleri, cadde üzerindeki mağazalar, restoranlar ve bankaların birer birer kapanmasına neden oldu.100 metrekarelik bir mağazanın 30-40 bin dolara kiralandığı caddeler boş dükkânlarla dolu hale geldi. Bağdat ve İstiklal caddelerine Nişantaşı da eklenince markalar çözümü uzlaşıda buldu.

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