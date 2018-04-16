Bill Gates yeni bir ekonomik krizin "kesin" olduğunu söyledi

Gates, sosyal paylaşım sitesi Reddit'te katıldığı "bana istediğini sor" etkinliğinde, ABD'nin bir kez daha büyük bir ekonomik kriz yaşayıp yaşamayacağı sorusuna, "Evet. Ne zaman olacağını bilemiyorum ama bu kesinlikle olacak" dedi.

BÜYÜK BUHRAN YANA GÖRÜLMÜŞ EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZ



2007 – 2008 yıllarında patlayan kriz önce yalnız ABD mortgage piyasasını etkilemiş, daha sonra bir büyük durgunluğa dönüşmüştü. Küresel piyasalarda yıllarca etkisi hissedilen kriz, ekonomistlere göre "Büyük Buhran"dan bu yana görülmüş en büyük ekonomik kriz olarak tanımlandı.

Gates, olası bir krize hazırlıklı olmamız gerektiğini söylerken, ekonomik gerileme dönemlerinden geri dönme konusunda insanlığın başarılı olduğunu ekledi.



"Çalkantılı bir dönem öngörmeme rağmen, yenilik ve kapitalizmin durumu, insanlar için, her yerde düzelteceğine inanıyorum" dedi.

Ocak ayından TIME dergisinde iyimser bir makalesi yayınlanan makalesinde, "ABD'nin gençleri, ebeveynlerinden daha iyi bir ekonomik durumda olacaklar" diyen Warren Buffet'a atıfta bulunan Gates, "Warren (Buffet) daha önce bu konudan bahsetmişti ve O bu konuya benden çok daha hakim" dedi.