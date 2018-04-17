Haberler Ekonomi Haberleri Hac ve Umre'ye gitmek isteyenleri Zemzem Tower’la dolandırdı!

Hac ve Umre'ye gitmek isteyenleri Zemzem Tower’la dolandırdı! Hac ve Umre'ye gitmek isteyenlere Mekke'nin lüks otellerinden olan Zemzem Tower'da mülk satarak dolandıran Adem Taner (38) sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Taner, onlarca hacı adayından ortalama 6 biner dolar para aldı. Hac veya umreye gitmeye hazırlanan kişilere sahte konsolosluk vizesi ve uçak bileti gönderdi. Dolandırıldıklarını anlayan çok sayıda kişi savcılıklara başvurdu. Gözaltına alınan Taner kimseyi dolandırmadığını söylese de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Taner ile birlikte üç kişi hakkında kâr payı vaadi ile bini aşkın kişiden 100 milyon lira para topladıkları gerekçesi ile devam eden başka bir soruşturma daha var.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 12:25