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Erken seçim ı etkiler mi? açıkladı...

MHP Lideri 'nin erken seçim isteğinden sonra, konuyu değerlendirdi. ın erken seçimden etkilenme ihtimaline karşın yöneltilen soruyu cevaplayan Bulut, gelişmelerin piyasaya etkisinin olmayacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 09:41
Erken seçim piyasaları etkiler mi? Yiğit Bulut açıkladı...

MHP Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin 26 Ağustos'a alınmasını istedi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ ERKEN SEÇİM

MHP Lideri'nin bu sözleri, 'nin gündemini bir anda değiştirdi.

Cumhurbaşkanı , "Şu an söyleyecek bir şeyim yok" diyerek MHP Lideri ile yapacağı görüşmenin beklenmesini istedi.

PİYASALAR ETKİLENİR Mİ

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi yorumlayan , gelişmelerin piyasaya etkisinin olmayacağını söyledi.

"PROFESYONEL GÖZÜYLE BAKARAK..."

Bulut, "Profesyonel gözüyle bakarak şunu söylemek istiyorum. Erken seçim olsa da olmasa da, nasıl bir yön çizilecekse; iki seçenekte de piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme yoktur." dedi.

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Erken seçim piyasaları etkiler mi? Yiğit Bulut açıkladı...
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