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İşte 'nın bekleti anketi sonuçları

Türkiye Cumhuriyet () açıklandı. İşte yıl sonu dolar tahmini...

Giriş Tarihi: 19.4.2018 14:51
İşte Merkez Bankası'nın bekleti anketi sonuçları

nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55 oldu.

Merkez Bankasının Ocak ayı Beklenti Anketi sonucuna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,47 ve yüzde 8,23 oldu.

Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,29 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 olarak gerçekleşti.

2018 yıl sonu kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,15 TL iken bu anket döneminde 4,24 TL'ye yükseldi.

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İşte Merkez Bankası'nın bekleti anketi sonuçları
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