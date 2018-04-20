Coca-Cola İçecek’ten Pakistan’a dev yatırım

Anadolu Grubu
'nun ana hissedarı olduğu Coca- Cola İçecek, 45 milyon dolarlık yatırımla Pakistan
'daki altıncı fabrikasını Faisalabad'da açtı. Şirket, önümüzdeki 3 yıl için 250 milyon dolar daha yatırım planlıyor. Pakistan'daki 6. fabrika olarak üretime geçen Faisalabad fabrikası, ülkedeki üretim kapasitesine yüzde 18 katkıda bulunacak. 'KâRI ÜLKEMİZE GETİRİYORUZ'
450 milyon litre ek üretim kapasitesine sahip Faisalabad farikasıyla toplam 3 bin kişiye istihdam sağlandı. Türkiye
'ye 50 milyon dolara yakın kâr transferi yaptıklarını belirten Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan
, "Artık yurtdışına yapılan yatırımların hiçbirinde bir kuruş Türkiye'den çıkmıyor. Türkiye'ye her yıl 150 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. Fabrika açmasak da ülkemize bu tutarda yatırım yapıyoruz. 2017 kârından 200 milyon TL hissedarlarımıza dağıtacağız" dedi. Özilhan, yeni ülkelere genişleme yönündeki taleplerini Coca-Cola Company'ye ilettiklerini belirterek, "Daha çok Türkiye civarını istiyoruz. Onlar da istiyor. Doğru zamanda doğru yerin çıkması gerekiyor. Ancak somut bir durum yok. Şu anda ciromuzun yarısı yurtdışından yarısı Türkiye'den" diye konuştu. ?PAZAR PAYI 11 PUAN ARTTI Coca
-Cola İçecek, 2008'den bugüne bölgedeki pazar payını yüzde 26'dan yüzde 37'ye çıkarırken, satış hacmini de 3'e katladı. İmzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasıyla Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü bağ ticari ilişkilerin artmasıyla daha da pekişecek. Mal ticaretinin yanında hizmet ve yatırım konuları da önem kazanacak. Türkiye'nin şu ana kadar ülkeye 1 milyar doları aşan yatırımı var. 2020'ye kadar bu rakamın 1.5 milyar doları aşması bekleniyor.