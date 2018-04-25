Aylık 6 bin TL'ye çalıştıracak işçi bulunmuyor

Geçen yıl 45 bin ton yaş fıstık elde edilerek Siirt fiyasasına önemli bir gelir sağlayan fıstık bahçelerinde her geçen gün artan ürün rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak üreticiler, dolgun ücrete rağmen bağ ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor. Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde 300 dönüm fıstık bahçesi bulunan Şuayip Aslan, başta kendi köyü olmak üzere çevre köylerde fıstık bahçelerinde çalıştırılan işçilerin dışarıdan getirildiğini söyledi.