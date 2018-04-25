KOBİ’lerin rekabet gücü artıyor

YEŞİM OKSAY/SABAH



Girişimcilik ruhu artacak

İŞGEM'in, yeni kurulan ve işini geliştirmek isteyen işletmelerin hayatta kalmalarını ve işlerini büyütmelerini destekleyen hizmetler sunan bir merkez olacağını belirten Sivas Valisi Davut Gül, "Sivas'taki işletmeleri her alanda desteklemek, onların finansal kaynaklara erişimini sağlamak, iş geliştirmeleri yeni iş ve pazar sağlıklı büyümelerini, bölgede istihdam sağlamak, girişimcilik ruhunu artırmak, işgücünün bölgede kalmasını, yeni sektörler oluşturmak amacındayız. KOBİ'ler ve girişimciler, ülkemiz için olduğu gibi Sivas'ın geleceği açısından da çok önemli. KOBİ'lerimizin başarıları arttıkça ülkemizin ve ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması da o derece hızlı olacak. Sağlıklı ve büyüyen KOBİ'lerin gelişebilmesi için daha bilinçli girişimci kaynağına ihtiyaç var. İŞGEM'ler girişimciliğin geliştirilmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Biz de Sivas'taki işletmeleri her alanda desteklemeyi, onların finansal kaynaklara erişimini sağlamayı, işlerini geliştirmelerini, yeni iş ve pazar alanları oluşturmalarını, sağlıklı büyümelerini, bölgede istihdamı artırmayı, girişimcilik ruhunu artırmayı, yeni sektörler oluşturmayı, işgücünün bölgede kalmasını amaçlamaktayız" açıklamasını yaptı.

İstihdam ve kalkınmaya katkı

Sivas İŞGEM'de faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgi veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Kilci, şunları kaydetti: "Merkezimizde şu anda metal, gıda ve makine gibi daha önce stratejik olarak belirlenen sektörlerde faaliyete başlayan 16 firmamız bulunuyor. Proje tamamlandığında İŞGEM 35 işletmeye ev sahipliği yapacak. Bu bakımdan Ajansımızın bölge planı ile uyumlu olarak, proje Sivas'ın girişimcilik ekosistemine katkıda bulunduğu kadar Sivas'ın istihdamına ve kalkınmasına da katkıda bulunuyor."

Bölge kalkınmasının yeni hamlesi İŞGEM

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın konuşmasında, Sivas'ın ciddi yatırımlar alan bir şehir olduğuna değinerek, "2000'li yıllarda Sivas'ta yeni bir dönem başladı. Tekstil, mobilya, plastik, mermer, döküm gibi farklı sektörlerde önemli gelişmeler kaydedildi. 41 fabrikanın kurulumuyla istihdamda yüzde 700 civarında artış sağlandı. 2003 yılında 8 milyon dolar olan ihracat ise 2018 yılında 200 milyon doların üstüne çıkacak. Organize Sanayi Bölgeleri bu hamlede çok önemli bir rol oynadı. Sivas İŞGEM projesi ise bölgenin kalkınmasında büyük önem taşıyor" dedi.

Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım ise Sivas'ta iki Organize Sanayi Bölgesi olmasının bölgenin önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Göç veren bir şehir olan Sivas'ta yeni istihdam alanları sayesinde göç oranı çok azaldı. Sivas artık yol haritası olan, 2023 yılına yönelik hedefleri olan bir şehir ve yatırımcı açısından cazip bir şehir. Sivas İŞGEM gibi AB desteği de alan bir yatırım, bunun kanıtı" değerlendirmesini yaptı.