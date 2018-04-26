Air France'da greve devam kararı

Air France çalışanlarının üye olduğu çok sayıda sendika adına yapılan açıklamada, grev kararı ve şirket yönetimi ile yapılan pazarlıkların görüşüldüğü toplantıda greve devam edilmesinin karara bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, şirket ile sürdürülen pazarlıklarda herkesi memnun edecek bir ücret artışını sağlamak amacıyla 3, 4, 7 ve 8 Mayıs günlerinde greve gidileceği kaydedildi.

Havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamada ise sendikaların bu tavrının "şirketin ekonomik durumunu daha fazla tehlikeye soktuğu ve müşterilerin şirkete olan güvenini derinden yaralama riskini doğurduğu" ifade edildi. Ayrıca çalışanlar ve Air France arasında müzakereler sürerken grevlere devam kararı alınmasının anlaşılmaz bir tutum olduğu savunuldu.

Air France çalışanları, şimdiye kadar toplam 11 gün grev yapmış ve uçuşların ortalama yüzde 30'unun iptaline neden olmuştu.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam yapılması talebinde bulunan Air France çalışanlarının grevi özellikle şirketin uzun mesafeli uçuşlarında sorunlar yaratıyor.

Air France'ın Fransa kanunlarına göre sözleşme imzaladığı 46 binden fazla çalışanı bulunuyor.