1 Mayıs resmi tatil mi? Yarın iş yerleri ve okullar tatil olacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve çalışanın merak ettiği konuların başında 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı geliyor. Özellikle birçok kişi internette ' 1 Mayıs resmi tatil mi? ' veya 'Yarın tatil mi?' şeklinde aratmalarda bulunuyor. Merak ettiğiniz bu sorunun cevabını sabah.com.tr olarak sizler için cevapladık.

30 NİSAN VE 1 MAYIS TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü TBMM tarafından 22 Nisan 2009' da alınan bir karar ile resmi tatil olarak ilan edildi. Bu tarihten itibaren ülkemizde 1 Mayıs tarihi resmi tatil olarak kullanılmakta. 30 Nisan için ise herhangi bir tatil bulunmuyor.

1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.