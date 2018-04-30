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1 Mayıs resmi ? Yarın iş yerleri ve okullar tatil olacak mı?

Milyonlarca çalışan ve öğrencinin merak ettiği konuların başında 1 Mayıs sorusu geliyor? Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında gelen 1 ve Dayanışma Günü, Salı gününe denk geliyor. Peki 1 Mayıs (yarın) resmi tatil mi? İşte merak ettiğiniz sorunun cevabı…

Giriş Tarihi: 30.4.2018 10:34
1 Mayıs resmi tatil mi? Yarın iş yerleri ve okullar tatil olacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve çalışanın merak ettiği konuların başında 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı geliyor. Özellikle birçok kişi internette ' 1 Mayıs resmi ? ' veya 'Yarın tatil mi?' şeklinde aratmalarda bulunuyor. Merak ettiğiniz bu sorunun cevabını sabah.com.tr olarak sizler için cevapladık.

30 NİSAN VE 1 MAYIS TATİL Mİ?

1 ve Dayanışma günü tarafından 22 Nisan 2009' da alınan bir karar ile resmi tatil olarak ilan edildi. Bu tarihten itibaren ülkemizde 1 Mayıs tarihi resmi tatil olarak kullanılmakta. 30 Nisan için ise herhangi bir tatil bulunmuyor.

1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.

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1 Mayıs resmi tatil mi? Yarın iş yerleri ve okullar tatil olacak mı?
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