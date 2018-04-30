Araç plaka değişikliği nasıl yapılır?

Yeni bir araç satın alırken plaka değişikliği yapacağınız gibi aracınızı satın aldıktan sonra da 1 aylık zaman zarfı içinde değişiklik talebinizi iletmek zorundasınız aksi halde eğer araçı satın aldıktan 30 gün sonra müracaat ederseniz plaka değişiklik işleminiz gerçekleşmez. Peki plaka değişikliğinde istenen belgeler nelerdir?

Plaka değişikliği müracaatında istenen belgeler de vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasındadır. Araç plaka değişikliği konusunda bilgi toplama yapan vatandaşların işine en çok yarayacak bilgiler burada.

Plaka değişikliğinde istenen belgeler

T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı

Plaka değişikliği talep edilen aracın yasal sahibi veya vekaletlisinin müracaatı

Aracın eski plakası ve eski trafik belgesi

Aracın noter satışını gösteren belge ve geçici tescil belgesi aslı, fotokopisi

Muhakkak aracın muayenesinin yapılmış olması gerekmektedir

Aracın MTV borcu ödenmiş olmalıdır.

Eğer plaka değişikliği için müracaat edilen araç şirket adınaysa ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve ilgili odanın (Esnaf, Sanayi, Ticaret v.b) sicil kayıtlı sureti.

Tüm bu evrakları sağlıklı bir şekilde teslim ettikten sonra harcınızı da yatırdıktan sonra plakanızın değiştiğini bildiren yazı size veriliyor ve bu yazı sonrasında plakanız size teslim edilecek.