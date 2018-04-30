Manipülasyon erken seçimle engellendi

Türkiye
, 24 Haziran
'da sandık başına gitmeye hazırlanırken, ekonomiden, sosyal hayata kadar birçok alanda yeni bir sayfa açtıracak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi için de geri sayım başladı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir erken seçim
, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulundu. Seçim
lerin 24 Haziran'a çekilmesinin çok yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Özdebir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin de "Türkiye genç nüfusu, borcuna sadık oluşu ve ekonomik trendleriyle çok önemli bir pazar. Yeni sistemle daha yalın bir yönetim sistemine geçişle bürokrasi azalacak. Bu da ülkeye girecek olan yatırımlarda önemli bir artış sağlayacak" ifadelerini kullandı. Özdebir şu mesajları verdi: ÇOK YERİNDE BİR KARAR:
Erken seçim çok yerinde bir karar oldu. Kasım 2019'a kadar beklemek Türkiye'yi manipülasyona açık vaziyette bırakmak anlamına geliyordu. Türkiye manipülasyonlardan korundu. Makroekonomik göstergeler olarak iyi bir yönde gidiyoruz. En son Şubat ayı sanayi endeksi açıklandı, yüzde 9.9. ERKEN SEÇİM RAHATLATTI, KUR DÜŞTÜ:
Geçtiğimiz dönemde gerek Avrupa'daki seçim atmosferi, gerek Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlarla ipler diğer ülkelerle çok fazla gerilmişti. Bu belirsizliğin hiç olmazsa 60 gün sonra bitecek olması insanları rahatlattı. Artık yavaş yavaş yumuşama işaretleri başladı. Bu seçimden sonra uluslararası ilişkiler açısından da her şey daha hızlı bir şekilde rayına oturacak. Onun için kurda da düşüş gözlemledik. DIŞ TİCARET POTANSİYELİ YÜKSEK
Türkiye'nin genç nüfusuyla son derece borcuna sadık bir ülke olduğunu hatırlatan Özdebir, "Bugüne kadar aldığı bütün borcu ödemiş. Türkiye'nin tarihi geçmişi, bugünkü aurasıyla birlikte çok ciddi bir dış ticaret potansiyeli taşıyor. Afrika ülkeleri, Ortadoğu, Türki cumhuriyetler, Avrupa, Rusya tarafından da en büyük tedarikçileri olabilecek konumda. Bu anlamda piyasalar daha da rahatlayacak. Bundan 7-8 ay önce Avrupa ülkeleri Türkiye'nin geleceğinden endişe duydukları için yıllardır birlikte çalıştıkları tedarikçilerini terk etmeye başlamışlardı. Bütün bunlar bu seçimlerle birlikte sona erecek" diye konuştu.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini savunduğunu belirten Özdebir, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle rekabet oluşacak, verimlilik artacak. Benim insanım da daha ucuza yiyecek" dedi.