Yerli ödeme sistemi TROY 2.5 milyonu aştı

Türkiye
'nın yerli ve milli ödeme sistemi TROY
, 2 yılda 2.5 milyonu aşkın kartın sağ alt köşesine yerleşti. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko
, "TROY'la Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olmaya soyunduk. Markamız, Türkiye'de dijital dönüşümün sembolü olacak" dedi. Türkiye'de henüz kartlı ödeme ile tanışmamış 20 milyonu aşkın Türk vatandaşını TROY logolu kartlarla tanıştırmak için yola çıktıklarını dile getiren Canko, bu yolculukta "yerellik ve dijitalleşme" kavramlarını sahiplendiklerini söyledi. HEDEF 7 MİLYON
2017'de verilen her 100 banka kartından 11'inin TROY logolu olduğunu hatırlatan Canko, "TROY yeni banka kartı pazarında, yüzde 10'un üzerinde pazar payına ulaştı. Toplam 28 üyesi var. Bu yıl 7 milyon karta ulaşmak istiyoruz, nihai hedef
imiz her cüzdanda en az 1 TROY logolu kartın bulunması" dedi. İNOVASYONDA ÖNCÜ OLACAK
TROY'un bir kart markası olmasının ötesinde dijitalleşme ve inovasyon anlamında da öncü olacağını belirten Canko, "Bize ait, ihtiyaçlarımıza yanıt veren bir marka oluşturduk" dedi.