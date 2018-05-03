Faktoring sektörünün KOBİ’lere katkısı arttı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında faaliyet gösteren faktoring şirketlerinin ekonomiye sağladığı katkı artarak devam ediyor. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz
'un katıldığı, AHaber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in "Finansın Merkezi" programına, ING Faktoring Genel Müdürü Mete Ünsal
'la birlikte konuk olan Yapı Kredi Faktoring
Genel Müdürü Bozkurt Çöteli
, sektörün 2018'e hızlı bir büyüme ivmesiyle başladığını söyledi. DİJİTALE YATIRIM ARTACAK
Faktoring sektörünün geçen sene büyük çoğunluğu KOBİ
'ler olmak üzere toplamda 110 bin müşteriyle 150 milyar liralık işlem yaptığını vurgulayan ING Faktoring Genel Müdürü Mete Ünsal, "Türk faktoring sektörü bugün ciro itibarıyla dünyada 17, Avrupa'da ise 9. sırada. Önümüzdeki dönemde özellikle dijitale yatırım yaparak hem ülke ekonomisine katkıyı artırmayı hem de sağlıklı büyümeyi devam ettirmek istiyoruz" dedi. Türkiye
'de faktoring sektörünün dijital anlamda iklim değişikliği yaşadığına değinen Ünsal, "Küresel ölçekte de benzer bir değişim yaşanıyor. Bugün bütün sektörlere baktığımızda herhangi bir mal veya hizmeti kaliteli üreterek bunu en kolay ve hızlı şekilde çok müşteriye ulaştırmak için
dijital çözümlere ihtiyaç var. Bu zaten rekabetin olmazsa olmaz kriterlerinden biri. Üstelik bu üretilmiş olan mal veya hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarına veya sektör geleneklerine göre kolaylıkla değiştirilebilir veya yenilenebilir olması lazım. İşte bu açıdan baktığımızda dijitalleşme hem faktoring hem de pek çok sektör için fırsatlar sunuyor. Biz FKB olarak teknolojiye yatırım yapmayı ve böyle bir vizyon geliştirmeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu. MÜKERRER FATURA YOK
Bu kapsamda çeşitli uygulamaların söz konusu olduğunu söyleyen Ünsal, "Bu adımların ilki Merkezi Fatura Kayıt Sistemi
ile oldu. Merkezi Fatura Kayıt Sistemi'yle mükerrer faturanın önüne geçmiş olduk, çünkü tüm temlik alınan faturalar merkezi bir alanda kayıt altına alındı ve e-faturanın oranı 2017 itibariyle yüzde 53'lere ulaştı. İleride muhtemel dijital müşterilerimize sunabileceğimiz dijital çözümler çok sağlıklı bir altyapıya ulaşmış oldu. Bu altyapının üzerine alacakla ilintili olan çek ve benzeri ödeme araçlarını da dâhil ettik" dedi. Sektörün 2018'e iyi başladığını ifade eden Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, "İşlem hacimleri ve adetleri artmaya başladı. Hazirandan sonra sektör çok güzel bir ivme yakaladı. Karşılıksız çek oranları düştü, tahsilat oranları arttı. 2018'e de bu ivmeyle girdik ve hâlâ devam ediyor. 2017 rakamlarına bakıldığında 31 milyardan 42 milyara çıkan faktoring sektör alacakları var bu yüzde 30'ların üstünde bir artış anlamına geliyor. Seçim açıklandığında ekonomide bir parasal genişleme olur, bu da sektörü ve ekonomiyi daha fazla genişletir" diye konuştu. HIZLI FİNANSMAN
Tedarik Zinciri Finansmanı Platformu hakkında bilgiler veren Mete Ünsal, "Yaptığımız faktoring işlemlerinin dijitale aktarılması anlamına geliyor. Biz, bankalardan farklı olarak kredi değerlendirmesi yaparken merkezimize alacağın kendisini koyuyoruz. Tedarik Zinciri Finansmanı Platformu'yla büyük alıcıların olduğu ve bu büyük alıcıların pek çok küçük KOBİ'den mal veya hizmet aldığı yapılar var. Mevcut ekosistem içerisinde yaratılan katma değerin yüzde 55'ini KOBİ'ler üretirken finansman imkânları olarak baktığımızda sadece yüzde 24'lük bir erişimleri var. Tedarik Zinciri Finansmanı ile, borçlunun teyidine istinaden herhangi bir ödeme aracı olmasa bile bir KOBİ çok ucuz, hızlı ve basit yöntemle finansmana ulaşıyor" dedi. ?OLUMSUZ ALGI İYİ ÖRNEKLERLE DEĞİŞEBİLİR
Faktoring
sektöründe faiz
oranlarının yüksek olmasının sektörün algısını olumsuz etkilediğini vurgulayan Bozkurt Çöteli, "Sektörel olarak bankacılık sektörünün KOBİ'lere verdiği ortalama faizler ile bizim sektörümüzün faizleri karşılaştırılabilir. Bizim faizlerimiz yüzde 1-1.5 civarında daha yüksek, bu da bizim fonlama maliyetimiz mevduat olmadığı için. Bunun dışında çok fazla problem olmadığı görülebilir. Ayrıca kamunun da faktoring şirketleri var, kamudan da finansman sağlanabilir" dedi. Faktoring sektörü üzerindeki olumsuz algının iyi örneklerle dağıtılabileceğini söyleyen Şeref Oğuz, "Siz ürettiğiniz faydayı insanlara örnekler üzerinden anlattığınız zaman size geliyorlar, çünkü KOBİ'lerimiz genellikle gözüyle düşünüyor. Bu açıdan ben bu algının çok kısa süre içerisinde iyi örnekler ön plana çıkarıldığında değişeceğini düşünüyorum" diye konuştu. ?KAYITDIŞI İLE MÜCADELE İMKâNI
Yasal
bir zorunluluk olmadığı halde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine entegrasyon sağlandığına değinen ve bununla kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda çok önemli bir vizyon üstlendiklerini dile getiren Mete Ünsal, "Temlike konu alacaklarla ilgili firmalarımıza sağladığımız finansmanın da kayıt altına alınmasını ve Taşınabilir Rehin Sistemi adını verdiğimiz sistemle entegrasyou hedefliyoruz. Böylece, temlike konu tüm tarafları Merkezi Fatura Kayıt Sistemi çatısı altında toplamış olacağız" diye konuştu. TÜRKİYE İHRACAT FAKTORİNGİNDE DÜNYA BİRİNCİSİ
Muhabir
garantili ihracatta Türkiye'nin birinci olduğunu söyleyen Bozkurt Çöteli, "İlk 3'te Türk şirketleri var ve Çin'i sonunda geçtik. Çin'de malın ucuz olmasına rağmen ihracatta öne geçebilmemizin sebebi esneklik" değerlendirmesini yaptı. Faktoring sektörü olarak ihracat yapan şirketlere garanti hizmeti vererek alacaklarını garanti altına aldıklarının altını çizen Bozkurt Çöteli sözlerine şöyle devam etti: "Garantili ihracatlarına fonlama da bulabiliyoruz. Eğer ucu bir ticaretin finansmanına dayanırsa fonlama daha da ucuz oluyor, Avrupa fiyatlarından fonlama bulabiliyorlar. Bu ihracatçılarımız için çok önemli. Aynı şekilde bu tür sigorta mekanizmaları, Eximbank tarafından da yapılıyor. 2016-2017 arasında ihracat rakamları dolar bazında yüzde 16 gibi bir artış sağladı. Bu sene rekor kıracağız, o rekorlar geldiği zaman bizim de rakamlarımız artacak." ALACAĞINI YÖNETEMEYEN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLAMAZ
Faktoring
sektörünün KOBİ'lerin alacak risklerini azaltması ve sürdürülebilir olabilmesi adına çok önemli olduğuna vurgu yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, "Alacaklarını yönetemeyen şirketler sürdürülebilir olamaz. Eğer malını sattığın zaman alacağını yönetemiyorsan, yenisini üretemezsin" dedi. Faktoringlerden sağlanan finansmanın pahalı olduğuna dair bir algı olduğunu ifade eden Oğuz, "Batmış veya dönmemiş bir alacaktan daha pahalı olamaz ki. KOBİ'lerin bilmesi gereken şu, bu kadar karmaşık hale gelen üretim sistemi, kanallar, dağıtım sistemleri içine girilen bir ortamda alacakları kendiniz kaynak ayırıp bütçe ayırıp yönetemiyorsanız, faktoring gibi kurumlardan hizmet alındığı takdirde büyümeye inanılmaz bir katkı sağlar" dedi.