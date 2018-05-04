Bunu yapan yandı! - Tatilde 'sahte para mağduru' olmayın

Yaz sezonuyla birlikte kalpazanların özellikle turizm bölgelerinde aktif olduğunu belirten tüketici dernekleri, vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte, özellikle para değişiminin yoğun olduğu turizm bölgelerinde, kalpazanların sahte paraları piyasaya sürmek üzere harekete geçtiğini kaydederek, son dönemde emniyet birimlerinin bu konuya yönelik operasyonlarını artırdığını söyledi.