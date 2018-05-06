Girişimci üniversiteliye 10 BIN LIRA ÖDÜL

TÜBİTAK
, üniversite öğrencilerine yönelik "Girişimcilik ve Yenilikçilik", "Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri" ve "Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje" yarışması yapmaya hazırlanıyor. Yarışmaların sonucunda birinci olan öğrenciye 10 bin lira ödül
verilecek. Öğrenciler yarışmalara 7-25 Mayıs arasında başvuru yapılabilecek. Yarışmalarla öğrencilerin, öncelikli alanlarda 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda da projeler üretmeleri bekleniyor. BİRİNCİYE 10 BİN LİRA ÖDÜL
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması ile öğrenciler arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak hedefleniyor. Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması ile ise, lisans öğrencilerinin özel sektör ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması planlanıyor. Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması Programı enerji, makine imalatı ve otomotiv ile bilgi ve iletişim teknolojileri kategorilerinde düzenlenecek.