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Starbucks'la 7,1 milyar dolarlık anlaşma yaptı

İsviçreli gıda devi , 'li uluslararası kahve zinciri Starbucks'la 7,15 milyar değerinde anlaşma yaptığını duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 23:22
Nestle Starbucks'la 7,1 milyar dolarlık anlaşma yaptı

Her iki şirketten yapılan açıklamada, 'nin, Starbucks markalı kahve ve çay gibi paketli ürünlerin dünya genelinde satış, dağıtım ve pazarlama hakları için şirkete 7,15 milyar dolar ödeme yapacağı belirtildi.

Starbucks'ın paketli ürünlerinin geçen sene 2 milyar dolar satış getirdiğinin kaydedildiği açıklamada, anlaşma kapsamında Starbucks'ın 500 çalışanının Nestle'ye katılacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nestle Üst Yöneticisi () , anlaşmanın Nestle'nin en büyük büyüme kategorisi olan kahve alanı için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Starbucks'ın Başkanı ve CEO'su Kevin Johnson ise anlaşma sayesinde Starbucks ürünlerinin dünya genelinde milyonlarca eve ulaşacağının altını çizdi.

Uzmanlar, anlaşma sayesinde Nestle'nin kahve piyasasında payını artırmaya çalıştığını belirtti.

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Nestle Starbucks'la 7,1 milyar dolarlık anlaşma yaptı
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