Starbucks ve Nestle’den 7.1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı!

Nestle SA, Starbucks'ın ürünlerini küresel çapta pazarlamak üzere şirket ile anlaşma imzaladı.



Anlaşmaya göre, Nestle, yıllık satışları 2 milyar dolar değerinde olan Starbucks'a nakit olarak 7.15 milyar dolar ön ödeme yapacak. Nestle, anlaşmanın, şirketin hisse başına karına ve 2019 itibarıyla gerçekleşecek organik büyüme hedeflerine olumlu bir katkı yapmasını bekliyor.

20 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE GELİR BEKLENİYOR



Starbuck tarafından yapılan açıklamada, anlaşma ile elde edilen kazancın hisse geri satın alımlarını hızlandırmada kullanılacağı belirtildi. Şirket, geri alımlar ve temettü ödemeleri vasıtasıyla 2020 mali yılının sonuna dek yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde gelir getirmeyi öngörüyor.