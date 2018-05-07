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ve ’den 7.1 milyar dolarlık imzalandı!

ve firmaları ürünlerini küresel çapta pazarlamak için 7.15 milyar dolarlık ya imza attılar. Anlaşmaya göre Nestle yıllık satışları 2 milyar dolar olan Starbucks’a 7.15 milyar dolar ön ödeme yapacak.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 11:51
Starbucks ve Nestle’den 7.1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı!

SA, 'ın ürünlerini küresel çapta pazarlamak üzere şirket ile imzaladı.

Anlaşmaya göre, Nestle, yıllık satışları 2 milyar dolar değerinde olan Starbucks'a nakit olarak 7.15 milyar dolar ön ödeme yapacak. Nestle, anlaşmanın, şirketin hisse başına karına ve 2019 itibarıyla gerçekleşecek organik büyüme hedeflerine olumlu bir katkı yapmasını bekliyor.

20 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE GELİR BEKLENİYOR

Starbuck tarafından yapılan açıklamada, anlaşma ile elde edilen kazancın hisse geri satın alımlarını hızlandırmada kullanılacağı belirtildi. Şirket, geri alımlar ve temettü ödemeleri vasıtasıyla 2020 mali yılının sonuna dek yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde gelir getirmeyi öngörüyor.

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Starbucks ve Nestle’den 7.1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı!
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