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kripto para borsalarında dünyada ilk 5'te

Kripto paraların tüm dünyada büyük merak uyandırması ve popüler olmasıyla birlikte sektöre katılan oyuncuların sayısı da büyük oranda arttı. Morgan Stanley'in araştırmasına göre , kayıtlı kripto para işlem platformunun en fazla olduğu ilk 5 ülkeden biri.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 14:39
Türkiye kripto para borsalarında dünyada ilk 5'te

2017'nin en gözde yatırım araçlarından biri haline gelen ancak bu yıl çok sert kayıplar yaşayan kripto paralar, yeniden hisse senedi piyasalarına karşı alternatif olarak gündeme gelince yönünü yukarı çevirdi.

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Türkiye kripto para borsalarında dünyada ilk 5'te
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