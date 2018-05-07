Türkiye kripto para borsalarında dünyada ilk 5'te

Kripto paraların tüm dünyada büyük merak uyandırması ve popüler olmasıyla birlikte sektöre katılan oyuncuların sayısı da büyük oranda arttı. Morgan Stanley'in araştırmasına göre Türkiye, kayıtlı kripto para işlem platformunun en fazla olduğu ilk 5 ülkeden biri.
Giriş Tarihi: 7.5.2018 14:32Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 14:39
2017'nin en gözde yatırım araçlarından biri haline gelen ancak bu yıl çok sert kayıplar yaşayan kripto paralar, yeniden hisse senedi piyasalarına karşı alternatif olarak gündeme gelince yönünü yukarı çevirdi.