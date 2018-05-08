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Bağ-Kur’luya emeklilik kredisi

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018
Bağ-Kur’luya emeklilik kredisi
Hükümet, ekonomi paketiyle binlerce Bağ-Kur sigortalısına primlerini canlandırma fırsatıyla birlikte kredi desteği de verecek. Prim larını rahatça yatırabilmeleri için bankalarla kredi anlaşması yapılması planlanıyor.
Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs öncesine ait prim borçları ve bunlara ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri durumunda dondurulacak. Bu sürelere yönelik prim borçlarının takibi de yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılacak. Daha önce 1 gün dahi borcu olup da sağlık hizmetinden yararlanamayan Bağ-Kur'lular için 60 gün düzenlemesi yapılmıştı. 2 yıl önce de Bağ-Kur'luların hizmet süreleri ve borçlarının dondurulması uygulamasına gidildi. Borcu dondurulan sigortalılar 5 puanlık teşvikten ve sağlık yardımlarından yararlanabilecek. Dondurulan hizmet süreleri için talep edildiği tarihte geçerli olan asgari ücret üzerinden yüzde 34.5 primleri ödenerek tekrar canlandırılabilecek.
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Bağ-Kur’luya emeklilik kredisi
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