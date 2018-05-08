Nestle ve Starbucks’tan küresel işbirliği

NESTLE
, Starbucks
'ın ürünlerini küresel çapta pazarlamak için şirketle anlaşma imzaladı. Buna göre Nestle, yıllık satışları 2 milyar dolar olan Starbucks'a nakit 7.15 milyar dolar ön ödeme yapacak. Nestle anlaşmanın, şirketin hisse başına kârına ve 2019 itibarıyla gerçekleşecek organik büyüme hedeflerine olumlu bir katkı yapmasını bekliyor. Starbucks tarafından yapılan açıklamada, anlaşma ile elde edilen kazancın hisse geri satın alımlarını hızlandırmada kullanılacağı belirtildi. Şirket, geri alımlar ve temettü ödemeleri vasıtasıyla 2020 mali yılının sonuna dek yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde gelir hedefliyor.