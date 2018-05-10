Kumpasçılara tokat

Türkiye
'ye
karşı başlatılan kur eksenli operasyona rağmen yabancı yatırımcıların güveninde erozyon yok. Bunun en önemli göstergesi Şok Marketler'in halka arz
ında ve Yapı Kredi Bankası
'nın sendikasyon kredisinde net bir biçimde ortaya çıktı. Şok'un halka arzında yüzde 65'e yakın hisseye yabanc yatırımcı talip oldu. Talep toplama süreci uzatılırken, fiyat indirimi de yapıldı. Şirket de 100 milyon dolarlık hisse alacağını açıkladı. Halka arzdan 2.6-3.1 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Son 10 yılın en büyük halka arzının ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 37.8 olacak. YAPI KREDİ'DE REKOR
Türkiye'ye ilginin diğer bir göstergesi de bankaların sendikasyon yenilemelerinde kendini gösterdi. Son 1.5 ayda 6.5 milyar dolarlık sendikasyona imza atılırken, yenilenme oranı yüzde 110'a ulaştı ve maliyetler de geriledi. Son olarak Yapı Kredi Bankası dün değişik dilim ve vadelerde yaklaşık 1.5 milyar dolar büyüklüğünde bir sendikasyona imza attı. Bankadan yapılan açıklamada, 367 gün vadeli 332 milyon dolar ve 898.1 milyon euro ile 2 yıl 1 gün vadeli 50 milyon dolar ve 25 milyon euro tutarında dört ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisine imza atıldığı belirtildi. Yüzde 100'ün üzerinde yenilenen sendikasyon kredisi, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güveninin göstergesi oldu. BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ
2017'de
büyümede dünyanın zirvesine çıkan Türkiye'nin, bu yıla ilişkin büyüme tahminleri de revize edilmeye başlandı. Dün Dünya Bankası'nın 2018 için büyüme tahmini
ni yüzde 3.5'ten 4.7'ye çıkarmasının ardından dün de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD
) büyüme tahminini yüzde 3.5'ten 4.4'e çıkardı. EBRD, 2019 tahminini yüzde 4.5 olarak açıkladı.