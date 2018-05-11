Son dakika: Bakan Berat Albayrak açıkladı! TANAP 12 Haziran'da devreye giriyor

TANAP projesinin 12 Haziran'da devreye gireceğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Akdeniz'de bu yaz ilk derin sondajı gerçekleştiriyoruz" dedi.

TANAP NEDİR?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

Bakan Albayrak: TANAP planlanandan erken tamamlanacak.