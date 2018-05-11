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Son dakika: Bakan açıkladı! TANAP 12 Haziran'da devreye giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak TANAP projesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak: "TANAP projesini 12 Haziran'da devreye alıyoruz" dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 12:20
Son dakika: Bakan Berat Albayrak açıkladı! TANAP 12 Haziran'da devreye giriyor

TANAP projesinin 12 Haziran'da devreye gireceğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Akdeniz'de bu yaz ilk derin sondajı gerçekleştiriyoruz" dedi.

TANAP NEDİR?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

Bakan Albayrak: TANAP planlanandan erken tamamlanacak.

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Son dakika: Bakan Berat Albayrak açıkladı! TANAP 12 Haziran'da devreye giriyor
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