Yabancı, Türkiye’nin potansiyeline inanıyor

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, ekonominin yarısının finansal diğer yarısının da psikolojik göstergeler olduğunu belirterek, "Yatırımcılar her türlü çarpıtmaya, her türlü tezvirata rağmen Türkiye
'nin potansiyelini görüyor ve inanıyor. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalar mevcut işlerini daha da derinleştirmek için yatırımlarını artırıyor" dedi. Albayrak, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 16 yıldır her anlamda büyük bir değişim ve restorasyon süreci geçirdiğini ve Türk ekonomisinin de bu süreçte bütün kamburlarından kurtularak hızlı bir toparlanma ve büyüme süreci ortaya koyduğunu söyledi. YATIRIM 200 MİLYAR $'I AŞTI
Türkiye'nin ekonomik başarısının ardında istikrar, güçlü liderlik ve güvenin bulunduğuna işaret eden Albayrak, "Türkiye ekonomisi bu sayede üç buçuk, dört kat büyüdü. Çift haneli büyüme rakamları ile dünya rekoru kırdı. Yüksek büyüme oranları ile Avrupa Birliği ve OECD ülkelerini fersah fersah geride bıraktı. Yerli ve yabancı yatırımlar her yıl katlanarak arttı. Sadece 2002-2017 arasında uluslararası doğrudan yatırımlar Mayıs 2018'de 200 milyar doları da aşarak büyük bir başarı hikâyesi ortaya koydu" diye konuştu. ENERJİDE %40 ARTIŞ OLDU
YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artıracak politikalara ağırlık vermesinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığına dikkat çekti ve ekledi: "Uluslararası yatırım açısından enerji 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 40'lık artış yakaladı. Sektöre yaklaşık 1 milyar dolarlık uluslararası yeni yatırım yapıldı. Bu rakamların içinde mevcut şirketlerin yaptığı yatırımlar yok. Onlarla toplam miktar çok daha yüksek olacak." ENERJİ VE MADENCİLİĞİN PAYI YÜZDE 14.3
2017'de
uluslararası doğrudan yatırımlarda enerji ve madenciliğin payının yüzde 14.3 olduğunu dile getiren Berat Albayrak, "2016'ya göre elektrik, gaz ve buhar alt sektörlerindeki uluslararası doğrudan yatırım oranı yüzde 40 artışla yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Madencilik ve taş ocağı alt sektörlerindeki yatırımlar ise 3 kat artışla yaklaşık yarım milyar dolara yükseldi" şeklinde konuştu. TEKNOLOJİ ODAKLI DÖNÜŞÜM YAPILACAK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından süper teşvik paketinin açıklandığını anımsatan Albayrak, "Orada da hayata geçecek projelerin yarıya yakını enerji projeleri idi. 135 milyar TL'lik yatırım bedeline sahip projelerin nihai amacı ekonominin teknoloji odaklı dönüşümünü desteklemek. Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar en önemli hedeflerimizden" dedi. REKOR MALİYETLER YAKALADIK
Albayrak, geçen yıl kilovatsaat başına 6.99 dolar/cent gibi rekor bir maliyetle düzenledikleri güneş enerjisi ihalesini Koreli Hanwha'nın ve rüzgâr enerjisi ihalesini ise kilovatsaat başına 3.48 dolar/cent ile Alman Siemens'in kazandığını anımsattı. YABANCININ PAYI YÜZDE 50'YE ULAŞTI
Akaryakıt dağıtım sektöründe dünyanın en büyük 10 şirketinden dördünün uzun yıllardır faaliyetlerine devam ettiğine işaret eden Albayrak, sektördeki yabancı menşeli şirketlerin pazar payının yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığını söyledi. TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN OLDU
Bu
yıl halka arz
ı gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan EnerjiSA'nın halka arzına beklenenin 5 katı talep geldiğini hatırlatan Albayrak, "Dünyada ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde, Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor" dedi. ?RÜZGÂR ENERJİSİNDE DE YERLİ ÜRETİM
Geçen
yılın sonlarına doğru Ankara
'da Türkiye'nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikasının temellerini attıklarını kaydeden Albayrak, yakında rüzgâr enerjisinde de yerli üretim yapan bir fabrikanın devreye gireceğini söyledi.