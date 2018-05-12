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Yabancı turist Antalya’ya dönüyor

YEŞİM OKSAY Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018
Yabancı turist Antalya’ya dönüyor
Turizmciler, 2016 ve 2017'nin durağan geçmesinin ardından 2018 için Avrupa ve Asya pazarını tekrar kazanma çalışmaları başlattı. Cornelia De Luxe Resort Genel Müdürü , "2016'da yabancılar İspanya, İtalya gibi ülkeleri tercih etti ancak bu ülkelerde aldıkları servisin Türkiye ile kıyaslanamayacağını söylediler" dedi. Ocak-Nisan dönemine bakıldığında doluluklarda çok önemli oranda bir artışın olduğunu söyleyen Ali Şahin, "Ocak-Nisan döneminde Rusya'dan gelen turist sayısı geçen seneye göre yüzde 62 arttı. Almanya pazarı, geçen seneye göre yine yüzde 5 oranında bir artış gösterdi. Hollanda pazarı keza, geçen seneye göre yüzde 50 arttı. 2018'de bütün pazarlarda yüzde 15 ila 25 arasında artış olacağını öngörebiliyoruz" diye konuştu.
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Yabancı turist Antalya’ya dönüyor
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