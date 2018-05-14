Milyar dolarlık yatırımla işsizliğin yarısı bitecek

Yaklaşık 1.1 milyar dolar yatırımla kurulacak Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri bu yıl üretime başlayacak. Fabrikanın inşaat aşamasında 5 bin kişinin çalıştığını belirten Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, tesisin üretime başlayınca 150'si mühendis olmak üzere bin 100 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını ve bu kadronun da iki yıl içerisinde yarısı kadar daha genişleyeceğini ifade etti. Türkiye'nin cari açığına dikkat çeken Kayışoğlu, fabrikanın yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık da metal ithalatının önüne geçeceğini söyledi. 2017 TÜİK verilerine göre işsizliğin en yüksek olduğu ilin Mardin
olduğunu hatırlatan Kayışoğlu, "Bölgede işsizlik oranı yüzde 25 civarında. Bu da 50 bin civarında işsiz var demek. Biz 25 bin kişiye dolaylı istihdamla iş imkânı sağlayarak, Mardin'deki işsizliği yarıya indireceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin gübre üretiminde kullanılan hammaddede yüzde 95 oranında dışa bağımlı olduğu hatırlatan Kayışoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye yıllık 7 milyon ton olan gübre tüketiminin yarısını Rusya'dan, Fas'tan ithal ederek, ithalata yılda 1 milyar dolardan fazla para ödüyor. Bu fabrika tamamlandığında hammaddesinin yüzde 85'ini yurtiçinden sağlayacak. Zaten kalan yüzde 15'ik bölümü ise doğalgaz. Fabrikamızın elektriğini de burada üreteceğiz. Sektörde kendi kendine yeten tek fabrika olacak. Hammadde konusunda da dışa bağımlı olmayacağımız için ürettiğimiz gübre ithalatın direk olarak önüne geçecek." HEDEF: DÜNYA KALİTESİNDE PERSONEL
Projenin tasarım ve yapım aşamasında dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinden 275 yabancı mühendis proje üzerinde çalışırken, yapım aşamasında ise 22 ülkeden 105 mühendis Türk mühendislerle birlikte çalıştı. Fabrikanın tamamen otomasyon sistemiyle çalışacağını vurgulayan Kayışoğlu, "Her hafta hem teknisyen hem mühendis kadrolara eğitim veriyoruz. Hatta Ankara'ya İstanbul'a eğitimlere göndererek, çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz. Burada yetişecek personel dünyanın her yerinde çalışabilecek duruma gelecek. Buradan çıkayım Avustralya'da bir maden projesine gireyim diyebilecek kapasitede olacak" diye konuştu. ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR
İki projeyi bir araya getirdiklerini belirten Kayışoğlu, "Kastamonu Küre'deki tesislerimizde bakır zenginleştirirken atığımız oluşuyor. Biz bunu nasıl geri kazanırız diye beş yıl öncesinde bir çalışma yaptık. Hem bir atığı ortadan kaldırıyoruz hem de çıkan atığı ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.