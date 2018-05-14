Tarımda rota Afrika’ya kayıyor

Tarım
sektöründe stratejik yatırımlara odaklanan Türk KOBİ
'leri gözünü Afrika
'ya dikti. Bugüne kadar Yeni Zelanda
'dan Endonezya'ya Avustralya
'dan Çin'e kadar dünyanın en bakir pazarlarına yatırım gerçekleştiren KOBİ'ler hızlı ve çevik yapıları sayesinde tıkanan klasik pazarların yerine alternatiflerini açmayı başardı. Özellikle Afrika ve Körfez bölgelerindeki tarımsal ticaret trafiği hızla artıyor. Orta sınıfın da geliştiği kara kıtada şu anda alım gücü yüksek 650 milyon kişilik bir pazardan söz ediliyor. Bu bölgede, geçen yıl yüzde 39 büyüyen doğrudan yabancı yatırımlar 225 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlarda aslan payı gelişmekte olan ülke firmalarına ait. 2018'de ise 350 milyar dolarlık bir yatırım hacmi bekleniyor. İşte kara kıtanın tarım yatırımlarında öne çıkan 5 pazarı. KENYA Kenya
son dönemde istikrarı ile öne çıkan Afrika ülkeleri arasında gösteriliyor. Türk işletmeler buraya en çok inşaat malzemeleri ve tekstil satıyor. Kenya'nın başkenti Nairobi'ye her yıl Türkiye
'den 2 binden fazla işadamı yatırıma gidiyor. Geçen yıl karşılıklı ticaret 800 milyon doları geçti. Yatırım alanı: Tarım araç ve makineleri, sulama sistemleri, domates salçası, zeytinyağı, margarin, mısır nişastası. KAMERUN
Ülkenin
Türkiye ile olan ticareti katlanarak artıyor. 2018'in ilk 3 ayında bölgeye olan ihracat
yüzde 45 artarak 185 milyon dolara ulaştı. Kamerun 2018'de kara ve demir yollarına 1.5 milyar euro yatırım planlıyor. Yatırım alanı: Bisküvi, margarin, makarna, maya, konserve gıdalar, domates salçası, unlu mamuller. SUDAN
Afrika
ve Arap Dünya'sının en büyük toprak alanına sahip ülkesiSudan'da ülke ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı. Son yıllarda gelişen petrol sanayisi de ülkede endüstriyel yatırım fırsatlarının önünü açtı. Yatırım alanı: Konserve ürünleri, modern tarım aletleri, makarna, şişelenmiş su. FİLDİŞİ SAHİLİ
Günde
90 bin varil petrol üreten Fildişi Sahili
'nin toplam 220 milyon varil petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin ülkeye olan ihracatı çift haneli olarak artarken, tarım ve turizm yatırımlarına ihtiyaç var. Yatırım alanı: Fındık, domates salçası, konserve, şişelenmiş su. GANA Gana
tarım alanında 2017'de 700 milyon dolar civarında doğrudan yabancı yatırım aldı. Türkiye ve Gana arasındaki ticaret hacmi 5 yılda yüzde 150 artarak 250 milyon doların üzerine çıktı. Yatırım alanı: Kanatlı etleri, mayalar, bisküviler ve bitkisel yağlar, buğday.