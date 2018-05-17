Ekonomiyi faktoring ile büyütmemiz gerekir

Türkiye'de KOBİ
'lerin finansa erişimini kolaylaştırmak isteyen ve finansal sistemin gelişmesi yönünde önemli bir misyon yüklenen Finansal Kurumlar Birliği (FKB), KOBİ'lerin en önemli sorunları arasında yer alan öz kaynak yetersizliği ve krediye erişim konularında farkındalık yaratıyor. Birlik, KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, büyüme ve dış pazarlara erişiminin sağlanmasına destek olunması ve finansmana daha kolay erişimini sağlamak amacıyla, "Ticaret Finansman
ı ile KOBİ'lere Hızlı Finansal Çözümler" panelini gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in yaptığı panel, FKB Başkan Vekili Çağatay Baydar, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz
, Döktaş Dökümcülük CFO'su Sibel Binici ve Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'nın katılımıyla gerçekleştirildi. DAHA FAZLA KULLANILMALI
Türkiye'nin 2017'de ve bu yılın ilk 4 ayında hükümetin atmış olduğu adımların da etkisiyle güçlü bir büyüme sergilediğine işaret eden Baydar, banka dışı finans kesiminin de özellikle KOBİ'lere destek olduğunu kaydetti. KOBİ'lerin kısa vadeli alacaklarına garanti, tahsilat ve finansman hizmeti sağlayarak hem nakit akışının düzenli olarak devam etmesini sağladıklarını hem de teminat sorunun çözdüklerini kaydeden Baydar, "Ayrıca ihracatçıların bilinmeyen ülkelerde bilinmeyen alıcılardan olan alacaklarını zamanında tahsil etmelerini sağlamakta ve ticaretin büyümesine destek olmaktayız. Türkiye'nin büyüme hızı her zaman yüzde 5'in üzerinde olmalı diye düşünüyoruz. Türkiye ve ticaret büyüdükçe sosyal gelir ve milli refahın artacağına inanıyoruz. Ticaretin finansmanının da bu konuda çok önemli bir ürün olduğunu biliyoruz. Bu ürünün daha fazla kullanılabilir hale getirilmesini istiyoruz. Bu ürünü kullanan arttıkça ticaret ve ekonomik büyüme artmaya devam edecek. Bu ürün ülkenin büyümesine katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı. 500 BİN KOBİ'YE FİNANSMAN
Faktoring olarak bankacılık sektöründen sonra KOBİ'lere finansman sağlayan en önemli sektör olduklarının altını çizen Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Faktoring olarak 500 bin KOBİ'ye ulaşarak onların finansmana erişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Faktoring ticareti finanse eder. Ticaretin finansmanı sağlandıkça da, sanayi kendisiyle paralel gelişen yeni sektörleri geliştirir. Ancak hepimiz biliyoruz ki, ülkemizde genel olarak bir sermaye eksikliği var. Ticaretini büyütmek isteyen KOBİ banka kredisine kolayca ulaşamıyor. Halbuki KOBİ'lerimizin en büyük garantisi zaten bilançolarında yer almakta. Yani ticari alacakları olan bir firma rahatlıkla faktoring işlemleriyle finansmana ulaşabilir. Bu bakımdan KOBİ'leri finanse etmek adına yola çıktık. Faktoring sektörü olarak garanti, tahsilat ve finansman sağlamak adına bir çok çalışmamız bulunuyor. Ticaretin büyümesi ile paralel olarak Türkiye'nin de büyümesi gerçekleşiyor. Faktoring'in daha fazla yayılması ticaretin de büyümesinin önünü açacaktır. Ülkenin ticaretini büyüterek ticaret hacmini yukarılara çekiyoruz. Ülkenin öz kaynağının kaybolmasının önüne geçerek ticareti finanse ediyoruz." YENİ ÜRÜNLER DEVREDE
Dünyada faktoring sektörünün kullanımının 3 trilyon dolarken, Türkiye'de bu rakamın 50 milyar dolar civarlarında olduğunu ifade eden Baydar, "Faktoringde tüm dünyaya örnek olacak işler çıkartıyoruz. Faktoringi kalkınma adına kullanan ülkeler mevcut. Bizim de ülke olarak bunları yapmamız gerekiyor. Projeler geliştirerek KOBİ'lere destek olmamız gerekiyor. Biz de bu kapsamda FKB olarak ticaret zinciri finansmanını devreye alıyoruz. Dijital olarak alıcıları, KOBİ'leri, tedarikçileri bu sistem sayesinde birleştiriyoruz" dedi. SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞİRKETLER İÇİN SEKTÖR ÖNEMLİ
Ticaretin
finansmanında faktoringin öneminin KOBİ'ler tarafından bilinmesi gerektiğini bildiren Döktaş Dökümcülük CFO'su Sibel Binici, "Şirketler kâr yapabilir ama nakit akışı sağlam ve güçlü değilse sürdürülebilir bir şirket olmaz. Dolayısıyla şirketlerin sürdürülebilirliği için sağlam bir finans yapısına ihtiyaç var"dedi. KOBİ'lerin faktoringi anlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Binici, "Faktoringe gereken önemi vererek ticaretimizi finanse edebiliriz. Eğer bir firma ihracat yapıyorsa faktoringden yararlanarak işlerini daha da büyütebilir. Malınızı sattığınızda aynı gün ticari olarak alacağınız hesabınıza geçiyor. Faktoringdeki limitleri çok etkili bir finansman kaynağı olarak görmemiz gerekiyor. Şirketlerin sürdürülebilir olması adına faktoringi özümsemesi çok önemli. Türkiye olarak ihracatı güçlendirmemiz ve ekonomimizi faktoring ile büyütmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı GÜÇLÜ EKONOMİ İÇİN GÜÇLÜ ŞİRKET ŞART
Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmenin en önemli koşulunun güçlü şirket yapıları olduğunun altını çizerek, "Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası olarak hayata geçirdiğimiz projelerin KOBİ niteliğindeki şirketlerin gelişimine rehberlik edeceğine inanıyoruz" dedi. Bu vesileyle Türkiye'de ilk kez sanayi odası çatısı altında hayata geçirdikleri sektörel konsey yapılanması içerisinde ekonomik ilişkiler ve finans konseyinin de olduğunu belirten Koçaslan, "Konseyimiz aynı zamanda finans alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarımızın temsilcileriyle birlikte karar almakta ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda bu kararlar uygulanmakta. Ülkemizin ve şirketlerimizin üretime dayalı büyüme enstrümanı ihracattır. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' sloganıyla hareket ederek KOBİ'lerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 920 yeni ihracatçımızı Bursa'ya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. TÜRKİYE BİR KOBİ CENNETİ
Türkiye'nın
bir KOBİ cenneti olduğunun altını çizen Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz panelde şunları kaydetti: "Faktoring ticaretin gelişmesi açısından önemli bir enstrüman. Türkiye'de ticaret hacminin büyümesi ile birlikte banka dışında finansman kaynağı ihtiyacı doğdu. Faktoring ile birlikte bu ihtiyaç giderilmiş oldu. Faktoring ticareti finanse ederek alacağınızı garanti ediyor. Bu da KOBİ'nin nefes almasını sağlıyor. Kobilerin faktoringi kullanarak avantajlı hale gelmesi mümkün. Banka kanalı tek finansman kaynağı değildir. Faktoring KOBİ'leri finanse ederek ticareti canlandırır. Faktoringi kullananların artmasıyla birlikte algı sorunu da kalmayacak ve KOBİ"ler ticareti geliştirecektir. İSO 500'de kârların yüzde 65'i finansman maliyetine gitmiş. Bu yapı içerisinde büyükler bu kadar zorlanırken KOBİ'ler ne yapsın. KOBİ'lere verilecek en önemli destek kendi aralarındaki ticaretin finansmanı, alacağın yönetimi. Türkiye'de ticarette günde ortalama yaklaşık 4 milyar lira dolaşıyor. Bunun yüzde 99'u da KOBİ'ler arasında. Finansal Kurumlar Birliği ticaret finansmanı ile beraber Türkiye'de yeni bir imkân açtı."