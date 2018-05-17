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Ekonomiyi faktoring ile büyütmemiz gerekir Faktoringin kullanımının artması ile birlikte büyümenin de hızlanacağına dikkat çeken Finansal Kurumlar Birliği Başkanvekili Çağatay Baydar, “Ülkenin ticaret hacmini yukarı çekerken, özkaynağın kaybolmasının da önüne geçiyoruz” dedi