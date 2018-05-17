İsrail küçük ülke ihracat yapmasak ne olur

Gazze'de barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlileri hedef alarak 62 kişiyi öldüren İsrail
Türkiye'den tarım ürünü ithalatını dondurdu. İsrail'in bu kararına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
, İsrail'in küçük bir devlet olduğunu belirterek, "Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat
yapsa ne olur yapmasa ne olur. İsrail'e ihraç ettiğimiz toplam mal miktarı 270 milyon dolar. Yüzde 1 civarında, bu bizi hiç rahatsız etmez" dedi. Türkiye'nin İsrail'e genel ihracatı geçen yıl itibarıyla 3.4 milyar dolar, ithalatı ise 1.5 milyar dolar seviyesinde oldu. İki ülke arasındaki genel dış ticaret hacmi ise geçen yıl 4.9 milyar dolar gerçekleşti. Türkiye'nin bütün ülkelere toplam ihracatına bakıldığında İsrail'e yapılan ihracat yüzde 2.2 seviyesinde bulunuyor. Tarımsal ticarette de net ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin İsrail'e tarımsal ihracatı geçen sene 270 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, tarımsal ürün ithalatı 38 milyon dolar düzeyinde kaldı. Toplam tarımsal ticaret hacmi de 308 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken Türkiye'nin tarımsal ihracatında İsrail'in payı sadece yüzde 1.6 oldu. Bakan Fakıbaba, İsrail'in Türkiye'yi, tarım konusu üzerinden tehdit etmeye kalkışmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.