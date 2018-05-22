Dolarsız ticarette cephe genişliyor

ABD Başkanı Donald Trump
'ın tek taraflı ekonomi politikalarıyla dolar üzerinde yarattığı belirsizlik, rezerv para olarak dolar yerine farklı para birimlerinin kullanılmasına yönelik alternatifleri gündeme getirdi. Türkiye
de Rusya ve Çin'in ardından, İran ve Güney Kore
ile yerli para birimi üzerinden ticaret yapmak için masaya oturdu. HEDEF YÜZDE 15
Türkiye, 2012 yılında Çin'le yaptığı toplamda 12 milyar yuanlık SWAP anlaşmasının ardından, Ekim 2016'da Rusya'yla ticaret ödemelerini yerli parayla yaparken, geçtiğimiz ay da İran'la SWAP anlaşması yaptı.
Güney Kore ile de yerli parayla ticaret anlaşması için harekete geçilerek Türk Lirası
'nın işlem görebileceği piyasa cephesi de genişletilecek. Türkiye'nin bu dört ülkeyle toplam ticaret hacmi geçen yıl 66.5 milyar dolar olurken, bu ülkelerle yerli para üzerinden ticaret yapılarak Türk dış ticaretinde doların oynaklığından kaynaklanan dış ticaret açıklarının da en aza indirilmesi hedefleniyor.
2010'da yüzde 2.3 olan Türk Lirası'nın toplam ihracat içindeki payı 2017'de yüzde 9'u aştı. 2022 hedefi ise yüzde 15.