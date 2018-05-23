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öncesinde 'ten büyük kolaylık!

nde oy kullanacak vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden ve Kapısı üzerinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Bu rada 24 Haziran oy pusulası da belirlendi. Oy pusulasında partilerin sıralaması nasıl olacak? Peki vatandaşlar e-Devlet üzerinden "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna nasıl yanıt bulacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.5.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 11:36
24 Haziran seçimleri öncesinde e-Devlet'ten büyük kolaylık!

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan erken seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Seçime sayılı günler kala vatandaşlar, nerede oy kullanacaklarını öğrenmek istiyorlar. Seçim takvimine göre yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri dün sabah saat 08.00 itibariyle YSK'nin resmi sitesinden duyuruldu.

Milletvekili seçimlerindeki oy pusulası sıralaması şöyle oluştu:

1. sıra: Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP)

2. sıra: Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

3.sıra: Vatan Partisi

4. sıra: Halkların Demokratik Partisi (HDP)

5. sıra: Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

6. sıra: Millet İttifakı (CHP-SP-İYİ Parti-DP)

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24 Haziran seçimleri öncesinde e-Devlet'ten büyük kolaylık!
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