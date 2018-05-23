3 yılda 10 bin firmaya finansman

Türkiye
'nin kamu sermayesi ile kurulan ilk katılım banka
sı olan Ziraat Katılım
'ın üçüncü yılına girerken, 10 bine yakın firmanın kaynağa erişimini sağladığına dikkat çeken Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir
, "Nakdi ve gayri nakdi olmak üzere tüm sektörlere toplamda 19.5 milyar TL
'nin üzerinde finansman desteği kullandırdık. KOBİ
'lerimizin bankamız toplam bilançosu içerisindeki payı ise 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 12 arttı" dedi. Ziraat Katılım'ın Kredi Garanti Fonu ve Nefes Kredisi
uygulamalarına da dikkat çeken Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ziraat Katılım olarak, destek programının başladığı 2 Nisan 2018'den itibaren 369 müşteriye 63 milyon TL Nefes Kredisi kullandırdık. Bundan sonraki süreçte KOBİ'lerimize desteğimizi artırmayı hedefliyoruz. Toplam KGF destekli finansmanlarda bin 250 müşterimize kullandırım yapılırken 1.9 milyar TL hacme ulaşılmıştır." ÖNCELİK REEL SEKTÖRE
Ziraat Katılım olarak faaliyete başladıkları günden itibaren KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektör
e finansman desteği sağlamak ve finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının öncelikli gündemleri olduğuna vurgu yapan Özdemir, "Ekonominin can damarı KOBİ'lerimize; proje finansmanı, özel mentorlük, danışmanlık gibi hizmetler için alt yapımızı çok daha iyi hale getiriyoruz. Ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak, üretim ve istihdama katkıda bulunan teknoloji tabanlı projeleri destekliyoruz. Fintekler ve ithal ikame sağlayan yatırım projelerini yakınen takip ediyor, Endüstri 4.0 vizyonu kapsamındaki projeleri önceliklendiriyoruz" diye konuştu. GİRİŞİMCİLERE DESTEK
Başlangıç
seviyesindeki girişimcilere destek olmak için yaptıkları çalışmalara da değinen Özdemir, "Fikir aşamasını geçmiş, çekirdek sermayesini sağlamış ve fizibilitesi kabul edilebilir projelerde yeni girişimcilere ihtiyaç duydukları finansman ve danışmanlık konularında destek vermekteyiz. Başlangıç aşamasından kurumsallaşma sürecine kadar, sürdürülebilir bir model ile girişimcilerin ekosisteme dahil olmalarına olanak sağlamaktayız. İlk etapta 75 adet başlangıç firması incelenmiş ve 15 adet aday ikinci tura katılmaya hak kazandı. Anlaşma sağlayabileceğimiz adaylara destek sağlanması planlanıyor" dedi. MURABAHA İLE ÇÖZÜM ŞANSI
Özdemir, bankanın KOBİ'lere yönelik uygulamaları hakkında şu bilgileri verdi: "İhracat
yapan KOBİ müşterilerimize düşük maliyetli ve uzun vadeli Eximbank kaynaklı fonlar, Dünya Bankası kaynaklı düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman olanağı sağladık. Özkaynak ve hazine destekli kullandırımlara ilave olarak Portföy Garanti Sistemiyle kullandırımlara da devam etmekteyiz. Mevcutta KOBİ ölçekli firmaların hammadde ve işletme finansmanı taleplerinde murabaha yöntemiyle çözümler sunuyoruz."