Genç çiftçilere hibe desteği başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçi Projesi
kapsamında verilecek hibelerin başladığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
, "23 - 29 Mayıs arasında asil listeler ilan edilecek. Bu kapsamda Genç Çiftçi Projesi 2018 uygulama yılında yaklaşık 16 bin 733 genç çiftçimize hibe desteği vereceğiz. Genç çiftçilerin proje konuları içerisinde hayvancılık yine önemli bir yer tutacak. Toplam projelerin yüzde 75'ine tekabül eden 12 bin 605 proje, hayvancılık projelerinden oluşuyor" dedi. AMAÇ KIRSAL KALKINMA
Bakan Fakıbaba 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçiye 933 milyon liralık hibe verildiğini hatırlatarak "Bu yıl da 16 bin 733 genç çiftçimize 503 milyon TL hibe vereceğiz. Bu hibeler, kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası. Bu destekteki amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Çünkü ülkemizin kalkınmasının, kırsalı kalkındırmadan geçtiğine inanıyoruz" dedi. ANKARA