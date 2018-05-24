Emekli ikramiyelerinde son dakika gelişmesi haberi! – İşte emekliye yapılacak ikramiye zammı…

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyelerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Emeklilerin ikramiye hayali torba yasayla gerçeğe dönüştü. SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye alacaklar. İlk ikramiye ödemesi ise Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşecek. Diğer ikramiyeyi ise Ağustos ayında alacaklar ve bu sayede bu yıl iki ikramiye birlikte almış olacaklar. İkramiye sadece bu yıla ilişkin bir uygulama olmamakla beraber kalıcı olarak her yıl verilmeye devam edecek.