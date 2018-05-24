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lerinde son dakika gelişmesi haberi! – İşte emekliye yapılacak ikramiye zammı…

Son dakika: Türkiye’de milyonlarca bayram öncesi yapılacak emekli lerini beklemeye başladı. Hayata geçen torba yasayla birlikte emekliler her yıl 2 defa ikramiye alacakları kesinleşmişti. Bunu daha önce hükümet kanadı da doğrulamıştı. Yılda 2 defa biner lira ikramiye olacaklar emekliler için bir müjdeli haber daha geldi. Emeklinin senede bin liradan iki defa alacağı ikramiye, önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. İşte emeklinin alacağı ikramiyelerle ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.5.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 09:55
Emekli ikramiyelerinde son dakika gelişmesi haberi! – İşte emekliye yapılacak ikramiye zammı…

Milyonlarca nin beklediği lerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Emeklilerin ikramiye hayali torba yasayla gerçeğe dönüştü. SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye alacaklar. İlk ikramiye ödemesi ise Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşecek. Diğer ikramiyeyi ise Ağustos ayında alacaklar ve bu sayede bu yıl iki ikramiye birlikte almış olacaklar. İkramiye sadece bu yıla ilişkin bir uygulama olmamakla beraber kalıcı olarak her yıl verilmeye devam edecek.

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Emekli ikramiyelerinde son dakika gelişmesi haberi! – İşte emekliye yapılacak ikramiye zammı…
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