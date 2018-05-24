Saldırıya inat Türkiye’ye güven

Türkiye
'de istikrarı kalıcı hale getirecek 24 Haziran
seçimleri öncesinde para piyasaları üzerinden yapılan saldırılar dün hız kazandı. 7 Mart'ta Moody's'in not indirimi ile başlayan, 1 Mayıs'ta gece yarısı S&P'nin de devreye girmesiyle hızlanan kur üzerinden seçim sonuçlarını etkileme çabasının aktörleri arasına son iki günde yenileri eklendi. 4.92 TL'DEN DÖNDÜ
Önceki gün Fitch ve Citi'nin açıklamalarıyla yükseltilen tansiyon, dün de Commerzbank'ın raporuyla zirveye ulaştı. Hacimsiz işlemlerle 4.92 TL'ye kadar yükselen dolar
, daha sonra gelen satışlarla 4.82 TL'ye kadar geriledi. TL'deki aşırı değer kaybında Japonya'dan gelen arbitraj amaçlı satışlar da etkili oldu. Ardından Merkez Bankası
'nın akşam saatlerindeki müdahalesiyle dolar hızla düşerek 4.5580 seviyesini gördü. Dün gün boyu borsada zayıf hacimlerle sert fiyat hareketleri yaşanırken, yükselen dolar kuru üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısı ile, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına etki yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin makro ekonomik verileriyle çelişen fiyatlamalara rağmen, özellikle borsadan yabancı çıkışı olmaması dikkat çekiyor. 29 Mart'ta yüzde 64.36 olan yabancı payı, şu anda yüzde 64.60'a ulaştı. Tahvil-bono piyasasına da 7 Mart'tan bu yana net yabancı girişi 670 milyon dolara çıktı. YERLİLER DOLAR SATTI
Öte yandan yerli yatırımcı dolar satışını sürdürüyor. 10 Mayıs'ta 221 milyar 193 milyon dolar olan döviz
hesaplarının büyüklüğü, 18 Mayıs'ta 217 milyar 844 milyon dolara indi. BORSA İSTANBUL DÖVİZ VARLIKLARINI TL'YE ÇEVİRDİ Borsa İstanbul
Grubu, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını dün itibarıyla Türk Lirası'na çevirdi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada büyüme, sanayi üretimi, ihracat ve istihdam başta olmak üzere ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığına dikkat çekildi. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, "Dolardaki son atakların ekonomik parametrelere dayanmadığını görerek TL'ye olan güvenimizi yansıttık" dedi. DÖVİZ BÜROLARINDA ALIM-SATIM DURDU
Hacimsiz işlemlerle yükseltilme operasyonu kendini Tahtakale'de gösterdi. İşlem olmaması ve alım-satım makasının açılması nedeniyle bazı döviz büroları tabela kapatıp, döviz alım ve satışını kısa süreli durdurdu. Esnaf, hacimsiz işlemlerle sert hareketlerin yaşandığına dikkat çekti. TURKCELL'DEN PİYASALARA GÜVEN MESAJI
Fınansal
piyasalarda Türkiye'nin ekonomik dinamikleri ile örtüşmeyen irrasyonel fiyat hareketleri gözlemlendiğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, şirketin istikrarlı finansal yapısını sürdüreceğini vurguladı. Terzioğlu, "Fintur işlemleri dikkate alındığında döviz açık pozisyonumuz bulunmuyor" dedi. MÜDAHALE SONRASI DOLARIN ATEŞİ DÜŞTÜ
Doların 5 liraya dayanması üzerine olağanüstü toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, akşam saatlerinde faiz
artırımı kararı aldı. Merkez Bankası, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13.5'ten 16.5'e yükseltti. Dün 4.92 seviyesine kadar yükselen dolar Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz artırımı kararı sonrası sert bir şekilde düşerek 4.5580 seviyesine kadar indi. SEÇİM SONUÇLARINI DEĞİŞTİRME ÇABASINDALAR
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçim öncesi dolarda oyun oynanarak sonuçların değiştirilmek istendiğini söyledi. Bozdağ, "Dolarla oynayarak millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler aldanıyor. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü" dedi. Bozdağ, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: "Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir."