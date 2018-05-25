Flamingio.com iç mimarlığı sanal ortama uyarlıyor

İstanbul, 12.3.2018; Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunu Gizem Çetin tarafından hayata geçirilen Flamingio.com, dekorasyon ve iç mimari alanlarında erişilebilir fiyatlı profesyonel destek sunmak amacı ile 2018 yılında kuruldu. Kişinin zevkine ve bütçesine göre kurgulanan tasarım hizmetlerini sanal ortama taşıyan Flamingio.com, Türkiye'de bir ilk olarak, kullanıcıların randevu ve toplantılar ile vakit kaybetmeden, internet üzerinden tasarımcılar ile hızlı, kaliteli ve kişiye özel projeler yürütülebilmesini hedefliyor.

Kapsamlarına göre ayrıştırılmış 3 hizmet paketi sunan Flamingio.com, 26 farklı tasarım stili üzerine kurgulanmış "tasarım quizi" sonucunda stilleri belirlenen kullanıcıları, kendi zevklerine uygun tasarımcılar ile eşleştiriyor. Çalışmak istedikleri tasarımcıyı seçtikten sonra, tasarım hizmeti almak istedikleri mekanların detaylarını işlemeleri için kullanıcılara bir form sunan platform, böylelikle tasarımcı ve kullanıcıların chat modülü üzerinden en uzunu bir hafta süren projeler gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. Proje görselleri, tasarımcı yorumu ve alışveriş listesini içeren rapor, proje bitiminde kullanıcılar ile paylaşılıyor.

Projelerin gece veya gündüz mesaisi içinde yürütüldüğü Flamingio.com'da, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, farklı disiplinlere ve tarzlara odaklanmış freelance tasarımcıların oluşturduğu havuz ile birçok tasarımcıya iş imkanı yaratılıyor. Aynı zamanda e-mağazasında bulunan mobilya/dekorasyon ürünlerinin tasarımcılar tarafından projelerde kullanılması, markaların daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesine fırsat sunuyor. Sosyal medyada da aktif olan Flamingio.com, tasarım farkındalığına katkı sağlamayı amaçlıyor.