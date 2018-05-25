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'tan açıklama

, 'li yetkili kurumlar tarafından Halkbank'a önemli miktarda para cezası verildiği yönünde haksız haber ve yorum yapanlar hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 20:00
Halkbank'tan açıklama

, basında yer alan haberlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama gönderdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek sosyal medya hesapları üzerinden gerekse görsel ve yazılı medya aracılığıyla gerçeğe aykırı bir şekilde 'li yetkili kurumlar tarafından mıza önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haksız haber ve yorum yapanlar hakkında 'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı madde hükümlerine ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil eden eylemleri için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Belirtilen nitelikte haber ve yorum yapanlar hakkında yasal işlem başlatılmak üzere suç duyurusu yapılmaya devam edilecektir.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen önceki özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere, 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada, bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumlar tarafından da bankamıza iletilen herhangi bir ceza bildirimi söz konusu değildir."

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Halkbank'tan açıklama
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