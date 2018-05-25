Yatırım amaçlı konut alımı artacak

Hükümetin konut
piyasasını canlandırmak, alıcıların elini rahatlatmak için attığı adımlara firmaların da destek vermesiyle de gayrimenkul yeniden para getiren yatırım aracı olacak. Konut artışındaki hızlanmayla birlikte konut yatırımlarındaki geri dönüş süreleri de kısalacak. Konut kredilerinde faiz
lerin düşmesiyle beraber yatırım amaçlı konut alımı da hız kazanacak. Konut yatırımında geri dönüş süresinin kısalması konutların getirisini artıracak. Ev sahipleri ortalama 16-18 yılda yatırımlarını geri kazanabilecek. GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 22 YILA ÇIKTI
Merkez Bankası uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre 2010'da ortalama 18 yıl olan geri dönüş süresi 2018'de 22 yıl oldu. Bu yıl itibariyle satın alınan bir konutun kendini amorti etme süresi 2010'a göre alınan bir konutta 4 yıl uzadı. İstanbul
, İzmir
, Ankara
gibi büyükşehirlerde geri dönüş süreleri yeni konutlarda 20 yılın üzerine çıktı. İstanbul'da konut değer artış oranı 2016'da en yüksek seviyeye ulaştı, 2017'de yatay seyir izledi. Ankara ve İzmir'de konut fiyatları kira artış oranın üzerinde seyrediyor. Atılan yeni adımlarla birlikte bu sürenin 2010 seviyelerine düşmesi hedefleniyor. Üç büyük ilde de konut yatırımlarının geri dönüş süreleri Türkiye ortalamasının üstünde seyrediyor. Geri dönüş süreleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla 26, 25 ve 24 yıl olarak hesaplandı. Günümüzde İstanbul'da konut satın alan bir kişinin ödediği parayı, konutu kiraya vererek geri alması için, Ankara'da konut satın alan bir kişiye göre 1 yıl, İzmir'de konut satın alan bir kişiye göre ise 2 yıl daha fazla beklemesi gerekiyor. YATIRIM IÇIN KONUT ALIMI ARTAR
Faizlerdeki düşüşün etkisiyle 2018'de yatırım amaçlı konut alımları da hız kazanacak. Hükümetin ekonomi paketiyle konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18 KDV
'yi yüzde 8'e, tapu harcı oranını yüzde 4'ten yüzde 3'e indirmesi de piyasaya olumlu yansıdı. Yapılan düzenleme ile 600 bin liralık konut alım satımında yüzde 4 üzerinden 24 bin lira olan harç yüzde 3 üzerinden 18 bin liraya düştü. konut alma düşüncesi olanlar 31 Ekim'de sona erecek bu düzenlemeden yararlanmak isteyince talep öne çekildi. Harç indiriminin ardından Ziraat Bankası öncülüğünde konut kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 0.98'e düşürülmesi piyasaları daha da hareketlendirdi. ISTANBUL'DA DÖNÜŞ SÜRESI % 22
İstanbul'da konut yatırımlarının ortalamaya göre dönüş süresi yüzde 22'lerin üzerine çıkıyor. Geri dönüş süresi en kısa olan bölge ise 19 yılla Esenyurt-Beylikdüzü, en uzun bölge de 34 yılla Kadıköy-Bağdat Caddesi- Göztepe olarak sıralanıyor. konut geri dönüş süresi yatırım yapılacak konutun alış bedeline konutun aylık kira bedelini bölerek ortalama amortisman süresini hesaplanıyor. GÜVENLİ YATIRIM ARACI
Merkez Bankası uzmanlarınca hazırlanan konutta geri dönüşüm raporuna göre, Türkiye'de konut, bir barınma ihtiyacı olduğu kadar güvenli bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Konut yatırımı yapmak isteyen kişiler için en önemli göstergelerden biri konut yatırımlarının geri dönüş süresi. Bu süre, konutu satın mı almalısınız yoksa kiralamalı mısınız konusunda size yol gösteriyor. Geri dönüş süresinin uzun olması evi kiralamanızın, kısa olması ise evi satın almanızın daha avantajlı olabileceğini gösteriyor.