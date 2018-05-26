Yaşlılık aylığı 16 yılda 21 kat arttı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesizlere verilen yaşlılık aylığı
, son 16 yılda yaklaşık 21 kat arttı. Bu kapsamda, 2002'de 24 lira olan yaşlılık aylığı, Haziran 2018'den itibaren 500 lira olarak ödenecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, engelli ve aynı zamanda yoksul vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç, gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılıyor. Ekonomik olarak zor durumda bulunanlara engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve evde bakım yardımı veriliyor.