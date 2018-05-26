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16 yılda 21 kat arttı

Giriş Tarihi: 26.5.2018
Yaşlılık aylığı 16 yılda 21 kat arttı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesizlere verilen , son 16 yılda yaklaşık 21 kat arttı. Bu kapsamda, 2002'de 24 lira olan yaşlılık aylığı, Haziran 2018'den itibaren 500 lira olarak ödenecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, engelli ve aynı zamanda yoksul vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç, gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılıyor. Ekonomik olarak zor durumda bulunanlara engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve evde bakım yardımı veriliyor.
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