Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurda yaşanan manipülasyonlar hakkında sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasında birçok önemli mesajlar vererek, Türkiye üzerine oyanan hem ekonomik hem de siyasi manipülasyonlar hakkında sert açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"BU MANİPÜLASYONLARLA BİZİ VURAMAZSINIZ"

"Bugün dünyanın farklı yerindeki kardeşlerimiz Türkiye'nin başarıları için gurur duyuyor. Çıkmış birileri kurmuş murmuş bir şey diyorlar, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Çıkmış biri diyor ki Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız diyor, biri diyor ki yatırımları durduracağız diyor, ekonomiden biz anlarız biz. Bunlara kalsa bunlar havalimanı filan yapmazdı. Kardeşlerim bütün bunlarla beraber duracak mıyız? Hala bunlar ne derlerse desinler yatırımlara devam edeceğiz. Biz geldiğimizde G-20'de miydik? Şuan Türkiye G-20'de."

"29 EKİM'DE AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

"İşte 24 Haziran'da bunlara gereken dersi vereceğiz. İstanbul'da Sultan Abdülhamid'in projesini hayata geçirdik. Marmaray ile Anadolu ile Avrupa'yı birbirine bağladık. Avrasya Tüneli'ni yaptık otomobille geçilsin diye. Sizin hayatınız boyunca bir fidanınız yok. Ve şimdi dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz İstanbul'a. 29 Ekim'de açılışını yapacağız. Biz buyuz, çünkü Türk milletine bu yakışır."

"GÖREVLENDİRME YAPARKEN 'GEL MUHARREM GEL' DİYOR" "Şimdi, genel başkanla aday zıtlaştılar. Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, üç girdin kaybettin, dört girdin kaybettin, beş girdin kaybettin. Görevlendirme yaparken 'Gel Muharrem gel' diyor. 24 Haziran bunlara hadlerini bildirme günü olacaktır. Muhalefet cephesinde farklı yeller esiyor. Seçim vaadi olarak yeni projeler sunmak yerine Türkiye'nin ufkunu açan projeleri durdurmaktan söz ediyorlar. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlere avukatlık edenlere Türkiye emanet edilir mi?Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru sanan birine dış politika bırakılır mı? Hedefi, vizyonu, iddiası olmayana hiçbir şey verilmez."