Kırsal kalkınma için dev reform

Hükümetin 24 Haziran seçimlerinin ardından yaşama geçireceği "kırsal kalkınma
reformunun" ayrıntıları netleşti. Kırsal kalkınmanın ana unsurlarına destek vermeye devam edecek olan AK Parti
, bu kapsamda kırsal alanda köy bazlı hizmet ve yatırım ihtiyacı analizini hayata geçirecek. Merkezi düzeydeki planlama ile yereldeki uygulamalar arasındaki uyumu güçlendirilecek. Kırsal Kalkınma Destekleri 81 ile yaygınlaştırılacak.
HAKKANİYETLİ KALKINMA
AK Parti'nin, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, refahı dengeli yaymak amacıyla hazırladığı yol haritasında birçok ilke imza atılıyor. Nüfusun kırsal alanda tutundurulması özendirilecek. Kırsal alanda tarım
-gıda işletmeleri yaygınlaştırılacak. Üniversitelerde "kırsal kalkınma" alanında lisansüstü eğitim programları oluşturulacak. Hakkaniyetli
büyüme için bölgesel kalkınma politikalarına özel önem verilecek. Kalkınma politikalarının, yerleşimlerin niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklılaştırılması sağlanacak. Sanayinin dengeli gelişimi için Anadolu'da rekabetçi şehirler oluşturulacak. Bu şehirlerin; üretken yatırımlar ve nitelikli işgücünü kendine çeken bir ekosisteme sahip olmaları sağlanacak.
HER İLE GİRİŞİMCİ HARİTASI
Bölgelerde girişimcilik ruhunu destekleyecek politikalar izlenecek. Her bölgenin yenilik kavramı ile harmanlanmış etkin girişimcilik yaklaşımının tespiti ile il düzeyinde girişimcilik yol haritaları hazırlanacak.
ÖDEME AJANSI OLACAK
Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ödeme ajansına dönüştürülecek. Toplamda 5.2 milyar liralık destekle ilave 10 bin yeni yatırım desteklenecek.
KÖYLERE YAŞAM MERKEZLERİ
Kırsalda
kadınların ekonomik fırsatlara erişimi ve kalkınma sürecine entegrasyonu geliştirilecek. Kırsal alanlarda göçü önlemek üzere 4-5 köye ortak hizmet sunacak bölgesel yaşam merkezleri oluşturulacak.
YAŞAM KALİTESİ ARTACAK
Kırsal
kesimde yaşayanların yaşam kalitesi
artırılacak. Köy bazlı hizmet ve yatırım ihtiyacı analizi yapılacak. Kırsal Altyapı Bilgi Sistemi ile büyükşehir belediyesi bulunan 30 ilde kırsal altyapı envanterleri sayısal biçimde oluşturulacak.