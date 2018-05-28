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Son dakika: Merkez 'nın faiz hamlesine hükümetten ilk tepki

Ekonomi Bakanı : "(Merkez 'nın sadeleşme adımı) Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz." ifadelerini kaydetti

Giriş Tarihi: 28.5.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 13:59
Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz hamlesine hükümetten ilk tepki

Merkez 'nın bugün açıkladığı sadeleşme stratejisi için hükümet kanadından ilk yorum geldi.

Kararın olumlu olduğunu belirten Ekonomi Bakanı , Merkez Bankası'nı tüm güçleri ile desteklediklerini söyledi.

ZEYBEKCİ ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"(Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı) Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz."

Son dakika: Merkez BankasÄ±'ndan sadeleÅ?me adÄ±mÄ±

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Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz hamlesine hükümetten ilk tepki
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