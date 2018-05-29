Ekonomide yumuşak iniş olacak

İstanbul'da yatırımcılar, iş dünyası ve finans sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
ile Merkez Bankası
Başkanı Murat Çetinkaya
geleceğe yönelik güven tazeleyici mesajlar verdi. Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen iftara katılan Şimşek ve Çetinkaya, emekli ikramiyeleri dahil harcamaların milli gelirin yüzde 0.8'ini oluşturduğunu, gelir vergisi reformu ve imar düzenlemelerinden gelecek olan gelirin bunun çok üstünde olduğuna vurgu yaptı. Enflasyonu ve cari açığı düşürücek tedbirlerin alınacağına dikkat çekilerek, ekonomide sert bir yavaşlama olmayacağı, yumuşak inişin planlandığı ifade edildi. Olası bir daralmada reel sektöre, vergi ve SSK alacaklarının yapılandırılması yoluyla destek olunacağı mesajı verildi. Altın ithalatının da incelendiğine vurgu yapılan toplantıda, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 15.2 seviyesinde bulunduğu bildirildi.