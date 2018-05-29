Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Ekonomide yumuşak iniş olacak

Ekonomide yumuşak iniş olacak

Giriş Tarihi: 29.5.2018
İstanbul'da yatırımcılar, iş dünyası ve finans sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı ile Başkanı geleceğe yönelik güven tazeleyici mesajlar verdi. Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen iftara katılan Şimşek ve Çetinkaya, emekli ikramiyeleri dahil harcamaların milli gelirin yüzde 0.8'ini oluşturduğunu, gelir vergisi reformu ve imar düzenlemelerinden gelecek olan gelirin bunun çok üstünde olduğuna vurgu yaptı. Enflasyonu ve cari açığı düşürücek tedbirlerin alınacağına dikkat çekilerek, ekonomide sert bir yavaşlama olmayacağı, yumuşak inişin planlandığı ifade edildi. Olası bir daralmada reel sektöre, vergi ve SSK alacaklarının yapılandırılması yoluyla destek olunacağı mesajı verildi. Altın ithalatının da incelendiğine vurgu yapılan toplantıda, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 15.2 seviyesinde bulunduğu bildirildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomide yumuşak iniş olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN