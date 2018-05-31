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Dolar güne 4.50'nin altına başladı

’nın birbiri ardına attığı adımlarla tansiyonu düşürülen dolar, Başbakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı ’nın ’da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirdikleri toplantıların ardından 4.50'nin de altına indi.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 09:35
Dolar güne 4.50'nin altına başladı

'daki temaslarda yatırımcılara verilen gerektiğinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği sinyalinin ardından, dün güne 4.5350 TL'den başlayan dolar, 4.44 TL'ye kadar geriledi. Ancak kur akşam saatlerinde yeniden 4.49 TL'ye çıktı.

Toplantıya katılan bazı katılımcılar, toplantıda ve 'nın 4 Haziran'da açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüksek çıkması halinde faiz artıracağını söylediklerini iddia etti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Londra'daki temasların çok verimli geçtiğinin altını çizdi. Yatırımcı ilgisinin büyük olduğunu belirten Şimşek, "Mesajlarımız: Politika setimizi güçlendirdik, ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız" paylaşımında bulundu.

Bugüne bakıldığında dolarda sakin bir hareket göze çarpıyor. Dolar/TL ilk işlemlerde 4.46 seviyelerinde hareket ederken, euro ise 5.21 liradan el değiştiriyor.

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Dolar güne 4.50'nin altına başladı
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